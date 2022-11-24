اخبار الرياضه

الأهلى يتوج بدورى مرتبط السلة بالفوز على الاتحاد السكندري

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتوج بدورى مرتبط السلة بالفوز على الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق كرة السلة بالنادي الاهلى ببطولة دورى مرتبط السلة بنتيجة  64/59 على حساب الاتحاد السكندرى فى المباراة النهائية. 

 

 

قدم الفريق عرضًا قويًّا، وانتهت الفترة الأولى بتقدم «رجال سلة الأهلي» بنتيجة 20-12، واستمر التفوق في الفترة الثانية بنتيجة 35-26، وواصل اللاعبون الأداء المميز لتنتهي الفترة الثالثة بالتقدم بنتيجة 49-34، قبل أن تنتهي الفترة الرابعة والمباراة بفوز الفريق بنتيجة 64-59.

 

ونجح فريق رجال سلة الأهلي في التتويج باللقب بعد الفوز على الاتحاد في لقاء الإياب بنتيجة 64-59 بعد أن كان قد خسر لقاء الذهاب بنتيجة 76-88، بينما حقق فريق مرتبط 16 سنة بالأهلي الفوز على الاتحاد ذهابًا بنتيجة 81-65 وإيابًا بنتيجة 70-62.‏

 

 

كان فريق سلة الجزيرة توج ببرونزية البطولة والمركز الثالث بينما حقق الزمالك المركز الرابع.

 

 

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

قد تقرأ أيضا