شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتوج بدورى مرتبط السلة بالفوز على الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق كرة السلة بالنادي الاهلى ببطولة دورى مرتبط السلة بنتيجة 64/59 على حساب الاتحاد السكندرى فى المباراة النهائية.

قدم الفريق عرضًا قويًّا، وانتهت الفترة الأولى بتقدم «رجال سلة الأهلي» بنتيجة 20-12، واستمر التفوق في الفترة الثانية بنتيجة 35-26، وواصل اللاعبون الأداء المميز لتنتهي الفترة الثالثة بالتقدم بنتيجة 49-34، قبل أن تنتهي الفترة الرابعة والمباراة بفوز الفريق بنتيجة 64-59.

ونجح فريق رجال سلة الأهلي في التتويج باللقب بعد الفوز على الاتحاد في لقاء الإياب بنتيجة 64-59 بعد أن كان قد خسر لقاء الذهاب بنتيجة 76-88، بينما حقق فريق مرتبط 16 سنة بالأهلي الفوز على الاتحاد ذهابًا بنتيجة 81-65 وإيابًا بنتيجة 70-62.‏

كان فريق سلة الجزيرة توج ببرونزية البطولة والمركز الثالث بينما حقق الزمالك المركز الرابع.