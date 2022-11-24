فيتوريا :لم أستطع الحضور للمونديال من أجل مصر ..حظ سعيد للبرتغال

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القاهرة - سامية سيد - علق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على صفحته بإنستجرام قائلا : " لم أستطع الحضور للمونديال من أجل مصر ..حظ سعيد للمنتخب البرتغالي".

لم يصعد منتخب مصر لنهائيات كأس العالم المقامة بقطر بعد الهزيمة بضربات الترجيح أمام السنغال بعد التعادل في مجموع اللقائين بنتيجة 1 / 1.

فاز منتخب البرتغال على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة المثيرة والدراماتيكية، التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الخميس، على استاد "974" ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الثامنة، ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وسجل الأهداف للبرتغال: كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس، ورافائيل لياو في الدقائق (65، 78، و80)، بينما سجل لـ غانا أندريه أيو في الدقيقة 73، وعثمان بوكاري في الدقيقة 89.

وبهذا الانتصار يرفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة، بينما يتذيل غانا الترتيب بدون نقاط.

وجاء تشكيل منتخب البرتغال كالآتي: "حراسة المرمي: كوستا، والدفاع: جيريرو - دانيلو - دياز – كانسيلو، وخط الوسط: نيفيز - برونو - بيرناردو، والهجوم: فيليكس - رونالدو – أوتافيو".

فيما جاء تشكيل غانا كالآتي: "حراسة المرمي: زيج، والدفاع: أليدو سيدو، دانيال أمارتي، محمد ساليسو، ألكسندر دجيكو، عبد الرحمن بابا، وخط الوسط: توماس بارتي، ساليس عبد الصمد، أندريه أيوا، والهجوم: إينياكي ويليامز، محمد قدوس".