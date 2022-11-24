شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي 2007 يهزم البنك الأهلي بثنائية في دوري الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 على البنك الأهلي بثنائية في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الخميس، على ملعب الأخير، ضمن الجولة التاسعة من بطولة الجمهورية.

جاء هدفا الأهلي في اللقاء عن طريق آدم طارق ومحمد عبد الفتاح «تاحا».

بهذا الفوز رفع «أهلي 2007» رصيده إلى ٢٠ نقطة، جمعها من الفوز في ٦ مباريات والتعادل في مباراتين والخسارة في مباراة واحدة، حيث خسر أمام سموحة صفر - ٢، وتعادل مع فاركو ١ - ١، وفاز على الاتحاد ٣ - ١، وعلى الزمالك ٢ - ١، وعلى غزل المحلة ٢ - صفر، وعلى فيوتشر ٢ - ١، وعلى سيراميكا ٢ - ١، وتعادل مع إنبي ١ - ١، وفاز على البنك الأهلي ٢ - ١، مسجلًا ١٥ هدفا مقابل ٩ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2007 بالأهلي أسامة زكي مديرًا فنيًّا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدربًا لحراس المرمى، وصابر سنادة إداري الفريق، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وناجح أبو زهرة إخصائي الإصابات والعلاج الطبيعي.