شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات في تشكيل سيرامكيا أمام المقاولون في الجولة الخامسة للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي أحمد سامى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، إجراء تغييرات في تشكيل الفريق خلال مباراة المقاولون العرب المقبلة،المقرر لها 2 ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

واستقر المدير الفني لـ سيراميكا على منح الفرصة للاعبين الذين اطمئن على مستواهم البدنى والفنى خلال المباريات الودية حيث يرى أحمد سامى أن من حقهم الحصول على فرصة طالما يؤدون بشكل جيد ويبذلون أقصى جهدهم في التدريبات الجماعية.

في سياق متصل فاز فريق سيراميكا على نظيره انبي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين بالأمس الأربعاء، على ملعب بتروسبورت، استعدادا لعودة منافسات الدوري المصري.

افتتح إنبي التسجيل لفريق انبي عن طريق بيكلي في الدقيقة 24 ،وأضاف يوسف لبيب الهدف الثاني للفريق البترولي في الدقيقة 42 من الشوط الأول، واستطاع محمد إبراهيم تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول لسيراميكا عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها أحمد ياسر ريان، وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق إنبي بهدفين مقابل هدف.

ومع بداية الشوط الثاني استطاع رجب نبيل تسجيل هدف التعادل في الدقيقة ١٠ من الشوط الثاني من ركلة ركنية، ووسط سيطرة كاملة لفريق سيراميكا ، أضاف محمد القرموطي الهدف الثالث مستغلًا خطأ من دفاع إنبي، واستخلص الكرة وسددها مباشرة في المرمى، وقبل نهاية المباراة نجح محمود زلاكة في تسجيل الهدف الرابع بعد تمريرة من أحمد ياسر ريان داخل منطقة الجزاء لتنتهي المباراة بأربعة أهداف مقابل هدفين.