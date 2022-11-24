رونالدو يبكي متأثرا بعزف النشيد الوطني للبرتغال (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - بكى البرتغالي كريستيانو رونالدو، أثناء عزف النشيد الوطني لمباراة منتخب بلاده أمام غانا، ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

والتقطت عدسة الكاميرا رونالدو وهو يبكي متأثرًا بحب وطنه خلال لحظات عزف النشيد الوطني في مشهد مؤثر للاعب الذي يتطلع لتحقيق أول لقب كأس عالم في تاريخه.

وحقق المنتخب البرتغالي فوزا صعبا على نظيره الغاني، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم 2022.

وسجل رونالدو الهدف الأول للبرتغال، من ركلة جزاء في الدقيقة جاءت أول أهداف البرتغال في الدقيقة 65 عن طريق ركلة جزاء تحصل عليها روتالدو بعد كرة مشتركة بين محمد ساليسو داخل منطقة الجزاء، وترجمها للهدف الأول، ليصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في خمس نسخ مختلفة بالمونديال.

وفي الدقيقة 73، نجحت غانا في تسجيل الهدف الأول عن طريق أندريه أيو.

لكن البرتغاليين لم يتأخروا في الرد، وفي الدقيقة 79 أرسل برونو فيرنانديز تمريرة رائعة وصلت لجواو فيليكس داخل منطقة الجزاء جهة اليمين وسدد الأخير الكرة لتمر بجوار الحارس لداخل الشباك.

بعدها بدقيقتين فقط، ومن هجمة مرتدة سريعة لمنتخب البرتغال وصلت الكرة لبرونو فيرنانديز الذي مررها لرافائيل لياو داخل منطقة الجزاء جهة اليسار وسدد الأخير الكرة لتمر في أقصى الزاوية اليسرى لداخل الشباك.

وقبل خمس دقائق من النهاية سجل بوكاري الهدف الثاني لغانا واحتفل على طريقة كريستيانو رونالدو.

وبذلك تصدر المنتخب البرتغالي، المجموعة الثامنة بـ3 نقاط، فيما تذيلت غانا التريب بدون نقاط، وتشاركت كوريا الجنوبية وأوروجواي الوصافة بعد تعادلهما سلبيا في وقت سابق.