شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على الاتحاد السكندرى فى نهائى دورى السلة 35/26 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق كرة سلة الأهلى رجال على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 35/26 فى الشوط الاول من نهائي دورى المرتبط، لحسم بطل الدورى، وشهدت المباراة ندية يين الفريقين حتى انهى الفريق الأحمر الشوط الاول لصالحه.

ومن المقرر أن يتوج بالبطولة للفريق الذى يحقق الفوز اليوم فى المباراة.

ويسعى أوجستى بوش لتحقيق البطولة لتكون اللقب السادس فى مسيرته مع الاهلى مقابل أن فوز الاتحاد يكون أول بطولة للمدير الفنى الجديد

وتوج فريق الجزيرة ببرونزية البطولة والمركز الثالث بينما حل الزمالك رابعا .