شكرا لقرائتكم خبر عن كرر مأساة شقيقه.. إصابة عبد الله عادل لاعب إنبى بالرباط الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الجهاز الفني لفريق إنبى بقيادة أحمد كشري صدمة كبيرة بإصابة عبد الله عادل لاعب الفريق والمنتخب الأولمبى بالرباط الصليبي في التدريبات الجماعية وذلك بعد أشهر قليلة من تعرض شقيقه وزميله في الفريق هشام لنفس الإصابة القوية.

في سياق متصل ، يفتقد الجهاز الفني للفريق خدمات لاعبه إبراهيم جلال أمام البنك الأهلى، فى المباراة المقرر لها 30 نوفمبر الجارى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز بسبب الإصابة.

وأثبتت الأشعة التى أجراها إبراهيم جلال إصابته بمزق فى العضلة الخلفية، وحدد الجهاز الطبى للفريق البترولى مدة غياب اللاعب بأنها لن تقل عن شهر حتى يكون جاهزاً لخوض التدريبات الجماعية، وبالتالي لن يكون قادرا على اللحاق بمباراة البنك الأهلى.

ويجهز أحمد كشرى، اللاعبين المصابين خلال الفترة الحالية من أجل الاعتماد عليهم خصوصاً أن الفريق البترولى بدأ الموسم بمجموعة من اللاعبين غير الجاهزين مثل عماد ميهوب وأحمد أمين أوفا وكريم الطيب وإبراهيم جلال.

وحرص كشرى على متابعة حالة اللاعبين المصابين مع الجهاز الطبى للاطمئنان على آخر تطورات حالتهم ومدى إمكانية عودتهم قبل أول مباراة بعد نهاية التوقف الدولى المقرر لها 30 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة.