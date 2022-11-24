الامارات | اشتباك بين جمهور الأرجنتين والمكسيك في مونديال 2022 (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، فيديو لمشجعي المكسيك والأرجنتين يشتبكان في إحدى الشوارع خارج الملعب قبل مواجهة المنتخبين في كأس العالم 2022.

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني ضد المكسيك، السبت المقبل، على ملعب "المدينة التعليمية" في الدوحة، في الساعة الـ11 بتوقيت الإمارات.