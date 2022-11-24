الامارات | اشتباك بين جمهور الأرجنتين والمكسيك في مونديال 2022 (فيديو)

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباك بين جمهور الأرجنتين والمكسيك في مونديال 2022 (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، فيديو لمشجعي المكسيك والأرجنتين يشتبكان في إحدى الشوارع خارج الملعب قبل مواجهة المنتخبين في كأس العالم 2022.
ويلتقي المنتخب الأرجنتيني ضد المكسيك، السبت المقبل، على ملعب "المدينة التعليمية" في الدوحة، في الساعة الـ11 بتوقيت الإمارات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App