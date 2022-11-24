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الامارات | اشتباك بين جمهور الأرجنتين والمكسيك في مونديال 2022 (فيديو)

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، فيديو لمشجعي المكسيك والأرجنتين يشتبكان في إحدى الشوارع خارج الملعب قبل مواجهة المنتخبين في كأس العالم 2022.

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني ضد المكسيك، السبت المقبل، على ملعب "المدينة التعليمية" في الدوحة، في الساعة الـ11 بتوقيت الإمارات.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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