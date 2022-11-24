شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كومان يغادر مران منتخب فرنسا قبل يومين من مباراة الدنمارك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - غادر كينغسلي كومان مران منتخب فرنسا، اليوم الخميس، قبل يومين من مواجهة حامل لقب كأس العالم لكرة القدم أمام الدنمارك في المجموعة الرابعة.

وخرج كومان من الملعب دون ظهور أي إصابة واضحة، خلال المران الذي شارك فيه جميع اللاعبين ومن بينهم رافائيل فاران الذي غاب عن المشاركة في المباراة الافتتاحية لفرنسا، التي فازت 4/1 على أستراليا، بسبب عدم تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وأبلغ مصدر "رويترز" أن كومان، البالغ من العمر 26 عامًا، شعر ببعض الآلام العضلية في مباراة ودية ضد فريق محلي، أمس الأربعاء.

وتعرض فريق المدرب ديدييه ديشان لعدة إصابات وخرج المهاجم كريم بنزيما من التشكيلة، يوم السبت الماضي، وغادر لوكا هرنانديز البطولة بعد تعرضه لإصابة خطيرة ضد أستراليا.

وتتصدر فرنسا المجموعة الرابعة بثلاث نقاط، بفارق نقطتين عن الدنمارك وتونس.

فرنسا تستهل حملة الدفاع عن لقب كأس العالم باكتساح أستراليا

استهل المنتخب الفرنسي حملة الدفاع عن لقب بطولة كأس العالم، بتحقيق فوز عريض على أستراليا بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات المجموعة الرابعة لمونديال قطر 2022.

وخلال المباراة التي أقيمت على استاد الجنوب، افتتحت أستراليا التسجيل في الدقيقة التاسعة عن طريق كريج غودوين.

ونجح أدريان رابيو في إعادة فرنسا للمباراو من جديد بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 27، قبل أن يضيف أوليفييه جيرو الهدف الثاني بعدها بخمس دقائق.

وأحرز كيليان مبابي الهدف الثالث للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 67.

ونجح أوليفييه جيرو في تسجيل هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 71 ليدفع فرنسا للتقدم 4-1 بضربة رأس اثر تمريرة عرضية من كيليان مبابي.

بهذا الفوز تصدرت فرنسا المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يتقاسم المنتخبان التونسي والدنماركي المركزين الثاني والثالث بنقطة واحدة لكل منهما.

وتتذيل أستراليا المجموعة من دون رصيد.

ونجح أوليفييه جيرو في تسجيل هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 71 ليدفع فرنسا للتقدم 4-1 بضربة رأس اثر تمريرة عرضية من كيليان مبابي.

بهذا الفوز تصدرت فرنسا المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يتقاسم المنتخبان التونسي والدنماركي المركزين الثاني والثالث بنقطة واحدة لكل منهما.

وتتذيل أستراليا المجموعة من دون رصيد.