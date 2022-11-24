القائم يتعاطف مع كوريا الجنوبية ويمنحها نقطة ثمينة أمام أوروجواي

الشارقة - اميمة ياسر - تعادل منتخب كوريا الجنوبية سلبيا مع نظيره الأوروجواياني فى المواجهة التى جمعتهما مساء اليوم، على ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمجموعة الثامنة.

وسيطر المنتخب الأوروجواياني، على معظم مجريات اللقاء، وسط تراجع دفاعي لكوريا الجنوبية.

وحرم القائم أوروجواي من هدفين، الأول رأسية جودين فى الدقيقة 44 والثانى قذيفة فيدي فالفيردي التى كادت أن تكون هدف محقق وقاتل فى الدقيقة 90 والأخيرة من عمر المباراة.

واقتسم أوروجواي وكوريا الجنوبية نقاط المباراة حيث حصل كل منهما على نقطة واحدة فى مستهل مشوارهما بالمونديال فى انتظار مواجهة البرتغال وغانا مساء اليوم.