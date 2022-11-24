شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل قبل العودة لتدريبات سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا من العودة إلى المران الجماعي بعد خوضه المراحل الأخيرة من البرنامج التأهيلى المخصص له من قبل الجهاز الفني بقيادة أحمد سامى وتحت إشراف طبيب التأهيل.

وبات مصير صلاح محسن، غامضا؛ بسبب الإصابة التي لحقت به خلال الأسبوعين الماضيين، ومنعته من المشاركة مع فريقه أمام البنك الأهلى في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز قبل توقف الدورى، وانتهت بخسارة سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وما زال صلاح محسن يعانى من الإصابة، حيث لم تتضح الصورة كاملة أمام الجهاز الفني، بقيادة أحمد سامى، لوضع اللاعب في حساباته في مباراة المقاولون العرب المقرر لها 2 ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

في سياق مختلف فاز فريق سيراميكا على نظيره انبي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين بالأمس الأربعاء، على ملعب بتروسبورت، استعدادا لعودة منافسات الدوري المصري، ولتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل.

افتتح إنبي التسجيل لفريق انبي عن طريق بيكلي في الدقيقة 24 ،وأضاف يوسف لبيب الهدف الثاني للفريق البترولي في الدقيقة 42 من الشوط الأول، واستطاع محمد إبراهيم تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول لسيراميكا عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها أحمد ياسر ريان، وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق إنبي بهدفين مقابل هدف.