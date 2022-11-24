شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم سموحة فى دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره سموحة بنتيجة 25/24 فى إطار مؤجلات دورى المحترفين للموسم المحلى 2022/2023 ، كما أقيمت أيضا اليوم مواجهة الزمالك مع الأوليمبى المؤجلة والتى إنتهت بفوز الأبيض بنتيجة 39/27 .

أعلن مسئولو إتحاد كرة اليد عن إقامة لقاء الأهلى والزمالك المؤجل من الجولة الثالثة بدورى المحترفين للموسم المحلى 2022 / 2023، يوم 5 ديسمبر الجارى فى تمام الثامنة مساءا على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر .

ويستأنف دورى رجال كرة اليد للمحترفين مجددا يوم 1 ديسمبر المقبل بمواجهات بين كلا من ، البنك الأهلى مع هليوبوليس و جزيرة الورد مع القناة و الطيران مع طلائع الجيش و الزهور مع هليوليدو و الزمالك مع الشمس والجزيرة مع العبور و الأهلى مع سبورتنج و المعادى مع دلفى و الأوليمبى مع سموحة