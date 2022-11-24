شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب النسائية يواجه لبنان وديا فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للكرة النسائية مباراتين وديتين أمام نظيره اللبناني، خلال فترة التوقف الدولي، فى شهر فبراير المقبل من العام المقبل.

كما قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية إقامة معسكر مفتوح، في شهر ديسمبر المقبل، لمنح الفرصة للعديد من العناصر الجديدة التي سيتم ضمها لصفوف المنتخب.

في سياق مغاير ، أكد مسئولو اتحاد الكرة إقامة جميع مباريات كأس مصر والتي تستأنف يومي السبت و الأحد 26 و 27 نوفمبر الجاري بمباريات دور الثمانية ، بتقنية حكم الفيديو VAR .

تقام مباريات دور الـ8 لبطولة كأس مصر موسم 2021 – 2022 السبت 26 نوفمبر، بمبارة الزمالك مع المصرى باستاد برج العرب بالإسكندرية فى الخامسة مساءً.

مباريات السبت 26 نوفمبر 2022

الزمالك مع المصري استاد برج العرب 5م.

مباريات الأحد 27 نوفمبر 2022

الأهلي مع المقاولون العرب استاد السلام الساعة 5م.

البنك الأهلي مع بيراميدز إف سى استاد القاهرة 5م.