شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يهزم الزمالك 80 /70 ويحصد المركز الثالث بدورى مرتبط السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فريق الجزيرة لكرة السلة "رجال" المركز الثالث فى دورى مرتبط السلة، بعد الخسارة أمام الزمالك ، بنتيجة 70/80 ، وكان الزمالك يحتاج الفوز بفارق 14 نقطة عن الجزيرة ليحقق المركز الثالث قى ظل نتائج فريق المرتبط، وكان الجزيرة يحتاج الفوز بأى نتيجة او فوز الزمالك بأقل من 14 نقطة ليحصد المركز الثالث وهو ما حدث.

يذكر ان الاهلى يواجه الاتحاد مساء اليوم ،الخميس،على لقب الدورى هذا الموسم حيث صعد الأحمر على حساب الزمالك وصعد الاتحاد على حساب الجزيرة .

وتستضيف مصر منافسات المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتى تقام فبراير المقبل