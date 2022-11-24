مونديال قطر 2022.. - التعادل يحسم لقاء أوروغواي وكوريا الجنوبية سويسرا تهزم الكاميرون بهدفٍ وحيد



خيم التعادل السلبي على النتيجة النهائية لمواجهة أوروغواي وكوريا الجنوبية، الخميس، في استاد "المدينة التعليمية"، في افتتاح منافسات المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم "قطر 2022".



عرفت المباراة في شوطها الأول أفضلية في التحرك ونسبة الاستحواذ لصالح المنتخب الكوري الذي اعتمد على الكرات الأرضية القصيرة في محاولة لاختراق دفاعات الأوروغواي دون خطورة حقيقية.



بالمقابل كان "السيليستي" منتهجا أسلوب لعب التحضير من الخلف وإرسال الكرات الطولية إلى مناطق الخصم، الأمر الذي مهد لتشكيل تهديد كبير في مناطق الكوريين بمحاولات من فريدريكو فالفيردي وداروين نونيز.



أبرز الفرص تمثلت برأسية المدافع المخضرم دييغو غودين الذي ارتقى لكرة من ركلة زاوية نفذها فالفيردي وصوبها قوية ردها القائم الأيمن للمرمى الكوري الجنوبي.



واستهل "الشمشون" الكوري الشوط الثاني مهاجما عبر تحركات هيونغ مين سون وهوانغ أوي جو التي قابلها دفاع محكم بقيادة المخضرمين غودين ومارتن كاسيريس.



نونيز جرب مباغتة المرمى الكوري بتسديدة بعيدة مرت قوية بجانب القائم الأيسر، أتبعه البديل إدينسون كافاني برأسية لم تقلق أبدا الحارس كيم سيونغ جيو، قبل أن يصوب فالفيردي قذيفة كروية ردها القائم الأيمن مرة أخرى.



الرد الكوري جاء بنفس الطريقة عبر سون الذي سدد لكن كرته جاورت المرمى، لتمضي الدقائق دون أي جديد وتنتهي المباراة دون أن تهتز شباك الطرفين.



بهذا نال كل منتخب نقطة قبل المواجهة الثانية التي ستجمع البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو مع غانا القادمة إلى المونديال القطري بتشكيلة قوية مُدججة بالنجوم.



سويسرا تهزم الكاميرون



هزم المنتخب السويسري نظيره الكاميروني بهدفٍ دون رد، الخميس، على أرض استاد "الجنوب"، في افتتاح منافسات المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم "قطر 2022".



جاءت المباراة متكافئة في بدايتها إذ بحث كلا المنتخبين عن زيارة الشباك وسط رغبة أكبر من جانب الكاميروني الذي أهدر له توكو إيكامبي فرصة هدف محقق في الدقيقة 10.



وكادت سويسرا أن تخرج من الشوط الأول متقدمة بالنتيجة لولا أن رأسية المدافع مانويل أكانجي علت العارضة الكاميرونية بسنتيمترات قليلة في الوقت بدل الضائع.



وبعد مرور 3 دقائق فقط على بداية الشوط الثاني، نجح المنتخب السويسري في تسجيل هدف الفوز الوحيد عن طريق بريل إيمبولو الذي استقبل تمريرة من شيردان شاكيري وحولها ببراعة في مرمى أندريه أونانا.



منتخب الكاميرون ضغط مطولا على أمل التعديل لكن تألق الحارس يان سومير ابقى شباكه نظيفة حتى النهاية التي أعلنت حصد سويسرا 3 نقاط تصدرت بها ترتيب المجموعة، قبل لقاء البرازيل مع صربيا، مساء اليوم.



(وكالات)