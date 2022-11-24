الامارات | أوروغواي وكوريا الجنوبية.. قائمين وتعادل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استهل منتخب الأوروغواي مبارياته في مونديال قطر 2022 في كرة القدم بتعادل سلبي أمام كوريا الجنوبية، الخميس، على استاد المدينة التعليمية في العاصمة الدوحة ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة.

وعاند الحظ منتخب "لا سيليستي" الذي صد له القائم كرتين، لمدافعه دييغو غودين (44) ولاعب الوسط فيديريكو فالفيردي (89). وهي المشاركة الرابعة عشرة لمنتخب الاوروغواي المتوج باللقب العالمي مرتين عامي 1930 و1950. ويلعب لاحقاً ضمن المجموعة ذاتها البرتغال أمام غانا.

ولعب دييغو ألونسو مدرب "لا سيليستي" ورقة الشباب في الهجوم فدفع بالثنائي داروين نونييس (23 عاماً) وفاكوندو بيليستري (20) إلى جانب المخضرم لويس سواريس (35)، فيما قرر ترك المخضرم الآخر ابن الـ 35 عاماً أيضاً إدينسون كافاني على مقاعد البدلاء.

واعتمدت كوريا الجنوبية باشراف مدربها البرتغالي باولو بينتو بدورها على هجوم ثلاثي بقيادة نجم توتنهام الانكليزي هيونغ-مين سون.

وقال بينتو "كانت مباراة جيدة من جانبنا، وكنا أفضل في الشوط الأول. مررنا بالعديد من اللحظات حيث سيطرنا عليها".

وأضاف "بعد نهاية الشوط الأول لم نكن في أفضل حالاتنا، لقد عانينا قليلاً لأن الاوروغواي تملك لاعبين من مستويات عالية، لكننا قدمنا أداءً جيداً أيضاً في هذا الموقف ولم نعان كثيراً".

أما نظيره الأوروغوياني ألونسو فقال "لقد كانت مباراة جيدة وصعبة مع منتخبين منافسين".

وأردف "عانينا خلال الشوط الأول، وخاصة أول 20 دقيقة، لم نتمكن من انتزاع الكرة منهم. لكن كان من الجيد أننا تمكنا من التكيّف بعد ذلك وسيطرنا على الشوط الثاني".

فشلت كوريا في ترجمة استحواذها على الكرة بنسبة 57 في المئة بعد 12 دقيقة من صافرة البداية إلى هدف التقدم، قبل أن تهدر أخطر فرصة في الشوط الاول بعد تمريرة أرضية دقيقة من مون-هوان كيم داخل المنطقة سددها برعونة بقدمه اليمنى مهاجم أولمبياكوس اليوناني أوي-جو هوانغ فوق المرمى (34).

وأنقذ القائم الايسر الحارس الكوري الجنوبي سيونغ-غيو كيم من هدف محقق للمدافع المخضرم دييغو غودين (36 عاماً) الذي ارتقى فوق الجميع لمتابعة ركنية فيديريكو فالفيردي (44).

واخترق نونييس منطقة الجزاء الكورية غير أن تمريرته الأرضية وجدت الحارس لها بالمرصاد (64)، في حين كان المدرب الأّوروغوياني يجري تبديله الأول باخراج سواريس وادخال كافاني الذي تبادل كرة مع نونييس ليسدد الأخير إلى جانب المرمى الكوري (81)، قبل أن يصد القائم الأيسر مرة جديدة تسديدة رائعة من 25 متراً لفالفيردي (89).

ولاحقت لعنة عدم الفوز منتخب الاوروغواي في مستهل مبارياته في المونديال، اذ لم يحصد النقاط الثلاث سوى مرة واحدة في مشاركاته الثماني الأخيرة كانت على حساب مصر (1-صفر) في روسيا 2018، مقابل 4 تعادلات و3 هزائم.

وبلغت الاوروغواي مونديال قطر من المركز الثالث في تصفيات المجموعة المشتركة في قارة أميركا الجنوبية برصيد 28 نقطة، خلف البرازيل (45) والأرجنتين (39).

في المقابل، احتلت كوريا الجنوبية المركز الثاني في مجموعتها خلف إيران في الدور الثالث لقارة آسيا.

والتقى المنتخبان للمرة الثالثة في نهائيات المونديال، حيث تفوقت الأوروغواي في المباراتين السابقتين مع فوزين في دور المجموعات عام 1990 (1-صفر)، وثمن النهائي في نسخة عام 2010 (2-1).

