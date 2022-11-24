الامارات | أجواء حماسية في اليوم الأول من "نخبة الباراتراياثلون"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، اليوم الخميس، منافسات فئة نخبة الباراتراياثلون ضمن نهائيات بطولة العالم للتراياثلون (أبوظبي 2022) التي تقام برعاية ضمان، بجزيرة ياس في أبوظبي، بمشاركة 112 رياضياً من أصحاب الهمم ، بواقع (70) رجال و (42) سيدات، ضمن 12 فئة حسب نوع الإعاقة، في أجواء حماسية ومنافسات قوية للفوز بميداليات البطولة الأغلى والأهم لرياضي التراياثلون حول العالم.

واستطاع الهولندي جيتزي بلات أن يحقق الصدارة في فئة "PTWC" للرجال بحصوله على المركز الأول محققاً زمناً قياسياً قدره 00:57:56 دقيقة، متقدماً بـ 2.58 ثانية فقط على النمساوي فلوريان برونغرابر، في حين جاء الهولندي غيرت شيبر في المركز الثالث متخلفاً بـ 2.91 ثانية. أما عن فئة " PST2" للرجال، فقد فاز بها الفرنسي جون ريبستن، متقدما على الاسباني ليونيل موراليس بفارق 1.19 ثانية فقط، في حين جاء المركز الثالث من نصيب البلجيكي ويم ديبايبي. في حين نجح الاسباني دانيال مولينا في الفوز بفئة " PST3" حيث استطاع إتمام مراحل السباق في زمن قدره 01:10:35 ساعة، متفوقا على الهولندي نيكو فان دير بورغت بفارق أقل عن نصف ثانية فقط، وجاء الألماني ماكس جيلهار في المركز الثالث ضمن فائزي هذه الفئة.