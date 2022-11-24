شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة خاصة على ركلات الجزاء في مران الزمالك استعدادا للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تخصيص فقرة لتدريب اللاعبين على ركلات الجزاء في نهاية مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بعد خوض التقسيمة الفنية.

وتم تقسيم الفريق لمجموعتين، وتولى روي أجواش مدرب الفريق الإشراف على مجموعة، وتولى أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد قيادة المجموعة الأخرى بالتبادل.

ويركز الجهاز الفني للزمالك على اتقان تنفيذ ركلات الجزاء قبل مواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها يوم السبت المقبل بدور الثمانية بمسابقة كأس مصر، تحسبا للجوء لها في حال انتهاء اللقاء بالتعادل .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم السبت المقبل على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.‏