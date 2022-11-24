شكرا لقرائتكم خبر عن بترول أسيوط يهزم كيما برباعية ويصعد لصدارة مجموعة الصعيد .. وتعادل الجونة ولافيينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات الجولة السابعة للمجموعة الأولى التي تضم أندية الصعيد عن تعادل أهل القمة الجونة مع لافيينا بهدفين لمثليهما ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ليرتفع رصيد الأول إلى 17 نقطة في المركز الثانى للمجموعة بفارق الأهداف ، بينما رفع لافيينا رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث .

كما حقق بترول أسيوط فوزا كبيرا خارج ملعبه على كيما أسوان برباعية نظيفة ليرفع رصيده إلى 17 نقطة ليحتل صدارة المجموعة للمرة الأولى ، كما تعادل المدينة المنورة مع الفيوم بهدف لمثله ، بينما استطاع تليفونات بنى سويف من تحقيق فوزا غاليا خارج ملعبه على أسمنت أسيوط بهدف لمثله .

بينما استطاع الألومنيوم بقيادة أبوطالب العيسوى من تحقيق فوزه الأول على حساب مركز شباب طامية بثلاثة أهداف مقابل هدف ليستعيد أبناء قنا الثقة في أنفسهم نسبيا ، كما نجح مصر المقاصة في الفوز على شبان قنا بثلاثة أهداف مقابل هدف رافعا رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع للمجموعة .

وتختتم مباريات الجولة غدا الجمعة بمواجهتى المنيا مع النصر للتعدين ، وديروط مع ملوى