شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتعادل مع أبها السعودي 1-1 وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق حرس الحدود تحت القيادة الفنية لمدربه أحمد أيوب مع نظيره أبها السعودي وديًا بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس في ضوء استعدادا الحرس لاستئناف الدوري الممتاز هذا الموسم.

تقدم الحرس بهدف من جملة فنية للاعب النيجيري إيمانويل، وأدرك أبها السعودي من ضربة جزاء، في مباراة سيطر فيها الحرس على مجربات المباراة وقدم مستوى مميز.

يبحث الجهاز الفني لفريق حرس الحدود عن مباريات ودية لتجهيز الفريق قبل مواجهة بيراميدز بالدوري والمقرر لها 30 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة.

ويأمل الجهاز الفني للحرس في استغلال تأجيل مباراته مع بيراميدز لتجهيز اللاعبين والاستفادة من المعنويات الكبيرة للفريق بعد التأهل من الدور التمهيدي لكأس الرابطة.

وتأهل فريق حرس الحدود لدور الـ16 من بطولة كأس الرابطة بعد الفوز المثير على نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف وحيد، فى المباراة التي جمعتهما السبت الماضي بالدور التمهيدي للبطولة، على استاد بتروسبورت، وانتهت بعد الوصول لشوطين إضافيين.