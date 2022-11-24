شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات فنية خاصة لدونجا وفتوح وسامسون فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى نبيل عماد "دونجا" وأحمد فتوح والبنيني سامسون أكينيولا ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات فنية وبدنية مختلفة خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وشارك الثلاثي في الفقرة الأولى الخاصة بالجانب البدني، قبل خوض بعض الفقرات الفنية بالكرة.

وتولى أندرية فيليب مدرب الأحمال باقي الجزء التدريبي الخاص بالثلاثي من أجل تجهيزهم للفترة المقبلة بالشكل الأمثل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم السبت المقبل على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر. ‏