شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية..5 دول استضافات كأس العالم مرتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامنا مع إقامة منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتى تقام بقطر وانطلقت يوم 20 نوفمبر الجارى، نرصد معلومات عن الزول التى استضافت النسخ السابقة من المنافسات.

هناك 5 دول استضافت البطولة مرتان حتى الان، وهى إيطاليا و البرازيل و المكسيك وألمانيا، وفرنسا فى المقابل هناك 17 دولة استضافت نسخة واحدة فقط .

بالنسبة للدول التى استضافت المونديال نسخة واحدة هى أوروجواي، سويسرا، السويد، تشيلى، إنجلترا، الأرجنتين، إسبانيا كولومبيا، الولايات المتحدة، جنوب افريقيا، وروسيا والنسبة الجارية في قطر.

وفيما يخص نسخة 2002 فأقيمت فى دولتى كوريا الجنوبية واليابان.