تصعيد الناشئ " بيسو " لتدريبات الزمالك استعدادا للمصرى

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الخميس، التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، تصعيد محمد حسام الدين "بيسو" لاعب وسط فريق 2001 .

وشارك "بيسو" في التدريبات الجماعية للزمالك برفقة زملائه الشباب محمد طارق وحاتم سكر وحسام أشرف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم السبت المقبل على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

من ناحية أخرى ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عدد من الفقرات الفنية خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة المصري البورسعيدي المقبلة ، وخاض اللاعبون تدريبات خاصة على التمريرات المتنوعة ، وتم تقسيم اللاعبين لمجموعات، على أن تتكون كل مجموعة من 3 لاعبين.

و ركز الجهاز الفني على سلاح التسديدات من خلال وضع المرمى الصغير داخل الملعب للتسديد عليه لاتقان التصويب بالشكل السليم.‏