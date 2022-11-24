شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين الجهاز الفنى للزمالك واللاعبين استعدادا للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بعقد جلسة بين الجهاز الفني للفريق واللاعبين من أجل الحديث عن مباراة المصري البورسعيدي المقبلة في كأس مصر.

وشدد روي أجواش مدرب الزمالك في جلسته مع اللاعبين على أهمية تنفيذ تعليمات الجهاز الفني وضرورة التركيز على استغلال الفرص في اللقاء المقبل لعدم الدخول في أي حسابات فنية معقدة.

وأوضح أجواش في رسالته للاعبين على أهمية جاهزيتهم للمباراة المقبلة لأنه من الوارد أن يعتمد على أي عنصر منهم خلال اللقاء المرتقب أمام المصري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم السبت المقبل على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.