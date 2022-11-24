شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يُلبي طلب أحد المشجعين من ذوي الهمم ويمنحه تيشرت فيوتشر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص على ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، على تلبية طلب احد المشجعين من ذوي الهمم، وذلك على هامش مباراة فيوتشر وأسوان التي جمعت الفريقين أمس بالدوري العام، واناهت بفوز فسوتشر بهدفين مقابل هدف.

وقام علي ماهر بتسليم المشجع قميص فيوتشر والتقط معه صورا تذكارية.

ونجح فريق فيوتشر علي نظيره أسوان بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما ، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت على استاد الأهلي وي السلام .

تقدم فريق أسوان أحمد بلحاج من ركلة جزاء في الدقيقة 44 ، ومع بداية الشوط الثاني أحرز أحمد عاطف هدف التعادل لفيوتشر في الدقيقة 46 ، وأحرز الهدف الثاني مهند لاشين في الدقيقة 93 من ركلة جزاء .



علي ماهر واحد المشجعين



علي ماهر يلبي طلب مشجع