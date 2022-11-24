شكرا لقرائتكم خبر عن "ميكا" يقود تدريبات الاوليمبى..واعتذار بداية الموسم سر استبعاد" الكاس" من الترشيحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر مجلس إدارة النادى الاوليمبى ، تكليف أسامه يوسف "ميكا" نجم الاوليمبى السابق بقيادة تدريبات الفريق بشكل مؤقت لحين الاستقرار على اسم المدير الفنى الجديد والذى سيتولى المهام الفنيه خلفا لرمضان السيد الذى رحل عن الفريق عقب الهزيمه المفاجأه من نبروه.

ولم تطرح لجنه الكرة بالاوليمبى ، اسم احمد الكاس من ضمن الترشحات بسبب رفض الكاس عرض بتولى القيادة الفنية للفريق فى بداية الموسم وعدم قبول المهمة وقتها .

وتدور الترشحات داخل الاوليمبى ما بين المدربين مصطفى عبده و عبد الناصر محمد وكيتا وسوف يحسم مجلس الادارة بالاوليمبى موقف حاسم خلال 48 ساعة واعلان اسم المدير الفنى الجديد .