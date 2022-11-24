شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلى خاص لنداى وعبد الغنى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض إبراهيما نداي ومحمد عبد الغني ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجهما التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الخميس، والتي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ويؤدي الثنائي تدريبات خاصة تحت قيادة الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل كمرحلة أخيرة التأهيلي قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

ويخضع الثنائي لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابات المختلفة ويعاني نداي من إصابة بشد في العضلة الخلفية، فيما يعاني عبد الغني من الإصابة في العضلة الأمامية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم السبت المقبل على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.