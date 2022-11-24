شكرا لقرائتكم خبر عن ختام بطولة الجمهورية لتنس الطاولة لذوي الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اختتمت اليوم منافسات بطولة الجمهورية لتنس الطاولة لذوي الهمم من الإعاقات الذهنية، والتي استضافها النادي الأولمبي في محافظة الإسكندرية، وبمشاركة 130 لاعباً يمثلون 25 نادٍ رياضي ومركز شباب.

وجاءت نتائج البطولة لذوي الهمم كالآتي: فوز نادى الشمس بالمركز الأول، في حين حصل نادي سموحة على المركز الثانى.

وبالنسبة لتصنيف ذوي الهمم من الإعاقة الفكرية حصل نادي الشمس على المركز الأول، وجاء في المركز الثاني نادي سموحة، ومركز شباب حلوان الجديد في المركز الثالث.

من ناحية أخرى ، قرر الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، تأهيل 10 لاعبين للانضمام إلى منتخب مصر للسباحة المشارك ببطولة كأس العالم فرنسا 2023، وهم: عبدالرحمن محمود بهجت، أحمد عصام الدين، مروان عماد، أحمد عمرو السيسي، نسرين سعيد، ليلي محمد، رحمة خالد، كريم شريف، يوسف شريف، إسراء عبدالفتاح.