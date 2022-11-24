شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن المباريات المؤجلة بدور الـ8 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مؤخرا، مواعيد وملاعب المباريات المؤجلة لبطولة كأس مصر موسم 2021 _ 2022، وتم إخطار الأندية بجميع الشروط الخاصة بالمباريات.

س: ما هي المباريات المؤجلة بدور الـ8 لبطولة كأس مصر ؟

ج: المباريات المؤجلة هي الزمالك مع المصري، والأهلى مع المقاولون العرب، وبيراميدز مع البنك الأهلي.

س: متى تقام هذه المباريات؟

ج: تقام مباريات دور الـ8 لبطولة كأس مصر موسم 2021 – 2022 ، يومي السبت والأحد 26 و27 نوفمبر على النحو التالي،

السبت 26 نوفمبر 2022

الزمالك مع المصري استاد برج العرب 5م.

الأحد 27 نوفمبر 2022

الأهلي مع المقاولون العرب استاد السلام الساعة 5م.

البنك الأهلي مع بيراميدز إف سى استاد القاهرة 5م.

س: هل تشهد هذه المباريات حضورا جماهيريا؟

ج: لا، ستقام هذه المباريات بدون حضور جماهيري.

س : وماذا عن تقنية الفيديو؟

ج : أكد مسئولو اتحاد الكرة إقامة جميع مباريات كأس مصر والتي تستأنف يومي السبت و الأحد 26 و 27 نوفمبر الجاري بمباريات دور الثمانية ، بتقنية حكم الفيديو VAR .