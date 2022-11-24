شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز برنامج تأهيل خاصا لسامسون أكينولا بعد تغيبه عن فترة الإعداد المصغرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني للزمالك، برنامج تأهيل خاص للبنيني سامسون اكينولا مهاجم الفريق، من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة، بعدما تغيب اللاعب عن فترة الإعداد الماضية.

ووضع الجهاز الفني للزمالك برنامج تأهيلي لسامسون يتبعه في الأيام المقبلة لتجهيزه فنيا وبدنيا، لاسيما وانه كان بعيد عن حسابات مواجهة المصري البورسعيدي السبت وهناك اقتراح بالدفع باللاعب حال جاهزيته.

وكان سامسون عاد إلي القاهرة في الساعات مساء الثلاثاء، بعدما انهي الأزمة المتعلقة بجواز سفره والتي منعته من العودة الي القاهرة في الموعد المحدد، بعدما حصل علي راحة سلبية مع الفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.