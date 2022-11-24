شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حلول من كولر لتعويض غيابات دفاع الأهلي في مباراة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لاستئناف مبارياته الرسمية بدءا من مباراته ضد المقاولون العرب يوم الأحد المقبل على استاد الألي والسلام ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

ويعاني فريق الأهلي من غيابات في مركز قلب الدفاع بعد إصابة الثنائي الأساسي محمد عبد المنعم ومحمود متولي، حيث يعاني الأول من إصابة في الأنف وأجرى عملية جراحية ويتدرب حاليا بواقع للوجه، بينما يعاني الثاني من الإصابة بشد في العضلة الخلفية ومعهم أيمن أشرف الذي يعاني من إصابة .

ويدرس مارسيل كولر المدير أكثر من حل لتعويض غيابات الدفاع وهم الاستعانة بالثنائي ياسر إبراهيم ورامي ربيعة في مباراة المقاولون حال تأكد غياب عبد المنعم عن هذه المواجهة في ظل صعوبة لحاق متولي بهذه المباراة، ليقودا الدفاع الأحمر في موقعة الكأس.

كما يدرس كولر الاعتماد على محمد مغربي في قلب الدفاع بجوار ياسر إبراهيم ليكون حل آخر متاح لتعويض الغيابات في الخط الخلفي، لاسيما أنه ينال ثقة كولر وينوي التفكير في منحه فرصة المشاركة بالمباريات خلال الفترة القادمة.

ومن ضمن الحلول المطروحة هي الاستعانة بعبد الرحمن رشدان مدافع فريق الشباب للعب في بشكل أساسي بعدما تدرب مع الفريق الأول في الأيام الماضية وقدم مردودا طيبا مع الفريق الأحمر.

حلول كولر قد تصل إلى توظيف لاعبين آخرين في مركز قلب الدفاع، مثل محمد هاني الذي يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع أو تصعيد محمد شرقية مدافع فريق 2003 بالنادي.