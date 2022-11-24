شكرا لقرائتكم خبر عن الونش ينفذ برنامجا تأهيليا مكثفا للعودة سريعا للملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينفذ محمود حمدى الونش مدافع نادى الزمالك، برنامج تأهيل مكثف من الإصابة بعد إجراء عملية جراحية ناجحة في وتر العضلة الخلفية التي أبعدته عن الزمالك في المباريات الماضية، من أجل العودة سريعاً للملاعب .

وعاد الونش من إنجلتر مؤخراً ، بعد الاطمئنان من الطبيب الذى أجرى العملية على نجاحها، ليبدأ مشوار التأهيل من أجل العودة للملاعب.

واطلع أسامة على التقرير الطبى الخاص بالجراحة، التى خضع لها الونش فى انجلترا، وحدد الجهاز الطبى للزمالك البرنامج التأهيلى الذى سيتبعه "الونش" فى الفترة الحالية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصرى يوم السبت المقبل ، على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات ربع نهائي كأس مصر، ثم مواجهة المصرى مرة أخرى في بطولة الدوري في نفس الأسبوع.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق الفوز على سموحة بهدفين نظيفين وعلى سيراميكا بثنائية نظيفة والتعادل مع إنبى 1/ 1.