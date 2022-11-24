شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يثنى على أحمد أشرف ويعده بفرصة مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى السويسرى مارسيل كولر على أحمد أشرف، لاعب وسط فريق الشباب بالنادى، والذى يتدرب مع الفريق الأول فى الفترة الحالية، بعدما نجح اللاعب الشاب فى لفت انتباه المدرب السويسرى بفضل قدراته الفنية العالية فى وسط الملعب وقدرته على صناعة الفارق.

وأشاد كولر بقدرات أحمد أشرف وقرر استمراره فى التدرب مع الفريق الأول رافضا نزوله للتدرب مع فريق الشباب عقب عودة اللاعبين الدوليين، حيث وعد اللاعب بالحصول على فرصة المشاركة فى المباريات خلال الفترة الماضية.

وتم تصعيد أحمد أشرف قائد فريق الشباب للتدرب مع الفريق الأول فى بداية الإعداد للموسم الجديد مع قدوم كولر، وشارك اللاعب فى المباريات الودية التى خاضها الفريق الأحمر خلال فترة الإعداد.

كما أشاد كولر على المستوى الذى ظهر عليه أحمد أشرف فى قمة الشباب ضد الزمالك بعد تألقه وإحرازه هدفا فى المباراة والمساهمة فى حسم فريقه نتيجة قمة الشباب لصالحه.