شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والزمالك والبنك بالزى الأساسى فى مباريات دور الـ8 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر اتحاد الكرة الأندية بشروط مباريات دور الـ8 المؤجلة بكأس مصر، وسترتدى أندية الأهلى والزمالك والبنك الأهلى الزى الأساسى أمام المقاولون والمصرى وبيراميدز باعتبارهم أصحاب الأرض فى هذه المباريات.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن مباريات دور الـ8 المؤجلة لبطولة كأس مصر موسم 2021 - 2022 ستقام بدون حضور جماهيرى.

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ8 المؤجلة لبطولة كأس مصر لموسم 2022/2021 على النحو التالى:

السبت 26 نوفمبر 2022

الزمالك مع المصرى باستاد برج العرب فى الخامسة مساءً.

الأحد 27 نوفمبر 2022

الأهلي مع المقاولون العرب باستاد السلام فى الخامسة مساءً.

البنك الأهلي مع بيراميدز باستاد القاهرة فى الخامسة مساءً.