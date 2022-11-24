شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم فريق كرة السلة بالنادى الأهلى مع نظيره الاتحاد السكندرى فى إياب نهائى الدورى المرتبط، والذى يقام بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.





موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى نهائى دورى السلة

تقام مباراة الأهلى والاتحاد فى السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، على مستوى الرجال، وفى الخامسة والنصف مساءً على مستوى فرق المرتبط، كما يلتقى الزمالك مع الجزيرة فى الثالثة عصراً لفرق الرجال والواحدة ظهراً للمرتبط.





مشوار سلة الأهلى والاتحاد للنهائى

وصعد الأهلى إلى الدور النهائى من بطولة الدورى بعد الفوز على الزمالك فى نصف النهائى بينما صعد الاتحاد على حساب الجزيرة.





موقف حضور الجماهير فى نهائى دورى السلة

يؤكد مجلس إدارة اتحاد كرة السلة إقامة مباريات الدور النهائى بحضور جماهيرى، مع منع الجماهير التى تواجدت فى المباراة من فريقى (الأهلى والزمالك) من حضور المباريات لمدة ثلاثة أشهر، وإخطار شركة تذكرتى بذلك.