الامارات | برشلونة قلق بشأن لياقة مدافع أوروغواي بكأس العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم عن قلقه بشأن الحالة البدنية لمدافع أوروغواي رونالد أراوخو المشارك بكأس العالم، لكنه لا ينوى إرسال أي تقرير بهذا الصدد للاتحاد الدولي للعبة (الفيفا). وتعرض اللاعب (23 عاما)، وهو عنصر محوري في دفاع أوروجواي، لإصابة في الفخذ خلال خسارة أوروجواي 1-صفر أمام إيران وديا في سبتمبر أيلول الماضي.

وقالت وسائل إعلام إسبانية إن برشلونة مستعد لتقديم شكوى أمام الفيفا وصرح مصدر بالنادي بأن متخصصين اثنين في العلاج الطبيعي سافرا إلى قطر برفقة أراوخو للعمل مع الجهاز الطبي لأوروغواي. وأضاف المصدر "نحن على اتصال، لكننا قلقون من تسريع تعافي أراوخو... رغم ذلك، فإننا في انتظار رأي مختصينا لنأخذه في الاعتبار". وتحدث دييجو ألونسو مدرب أوروغواي عن إمكانية مشاركة اللاعب أمام كوريا الجنوبية اليوم في مستهل مشوار الفريقين بالمجموعة الثامنة بكأس العالم. وأبلغ الصحفيين "يلعب بصورة أفضل كل يوم. سيخبرنا جسده عندما يكون جاهزا".