الامارات | مباريات اليوم الخميس في كأس العالم.. الظهور الأول للبرازيل وكريستيانو رونالدو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يظهر اليوم في بطولة كأس العالم لأول مرة المنتخب البرازيلي المرشح الأول للفوز بلقب كأس العالم 2022 عندما يواجه صربيا في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثامنة من البطولة، كما يظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عندما يقود منتخب بلاده في مغامرة أفريقية أمام غانا.

وتبدأ المباريات اليوم عند الساعة الثانية ظهراً بتوقيت الإمارات ويتقابل المنتخب السويسري مع الكاميرون الذي يبحث عن أول نقطة له في كأس العالم لأول مرة منذ نسختين متتاليتين شارك فيهما ولم ينجح في تحقيق أي نقطة بالبطولة، ثم يخوض أورغواي مواجهة قوية أمام كوريا الجنوبية، وبعدها يظهر المنتخب البرتغالي أمام غانا وتختتم مباريات اليوم بقمة البرازيل وصربيا.

وبنهاية مباريات اليوم تختتم الجولة الأولى من دور المجموعات والتي شهدت نتائج تاريخية في عدد من المباريات أبرزها هو فوز الأخضر السعودي على منتخب الأرجنتين وأيضاً فوز اليابان على ألمانيا في واحدى من كبرى المفاجآت.

مواعيد مباريات اليوم الخميس

24-11-2022

سويسرا – الكاميرون (14:00)

أورغواي – كوريا (ج) (17:00)

البرتغال – غانا (20:00)

البرازيل – صربيا (23:00)