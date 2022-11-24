مونديال 2022 قطر .. مواعيد مباريات اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - مباريات اليوم الخميس تشهد مواجهة بين منتخبي البرازيل وصربيا، في إطار مواجهات الجولة الأولى للمجموعة السابعة من كأس العالم 2022، كما يلعب المنتخب السويسري أمام نظيره الكاميروني، بنفس المجموعة.

وفي المجموعة الثامنة، يلعب منتخب البرتغال أمام غانا، كما يلتقي المنتخب الكوري الجنوبي مع نظيره الأوروجوياني.

مباريات هامّة بختام الجولة الأولى

يشهد اليوم الخميس الـ 24 من نوفمبر أربع مباريات هامّة بختام الجولة الأولى بدور المجموعات من نسخة كأس العالم الـ 22، والتي بدأت قطر باستضافتها منذ 20 نوفمبر الجاري.

مباراة منتخبي سويسرا والكاميرون في تمام الساعة (12 مساءً بتوقيت القاهرة)، (1 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية) و(2 مساءً بتوقيت الإمارات)، وتقام المباراة بملعب الجنوب الخاص بنادي الوكرة.

مباراة منتخبي أوروجواي وكوريا الجنوبية في تمام الساعة (3 مساءً بتوقيت القاهرة)، (4 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية) و(5 مساءً بتوقيت الإمارات)، وتقام المواجهة بملعب المدينة التعليمية الخاص بنادي الريان.

مباراة منتخبي البرتغال وغانا في تمام الساعة (6 مساءً بتوقيت القاهرة)، (7 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية) و(8 مساءً بتوقيت الإمارات)، وتقام المباراة على أرضية ملعب 974 بمدينة الدوحة.

مباراة منتخبي البرازيل وصربيا في تمام الساعة (9 مساءً بتوقيت القاهرة)، (10 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية) و(11 مساءً بتوقيت الإمارات)، وتقام المواجهة على أرضية ملعب لوسيل بمدينة الدوحة.

الناقل الحصري لمباريات كأس العالم

وتُعتبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس العالم 2022 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن يُمكن كذلك الاستعانة بخدمة البث المباشر التي تُقدمها نفس الشبكة، عبر تطبيق "تود" وخدمة "بي إن كونكت".

وتُذاع مباراة سويسرا والكاميرون على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 بصوت يوسف سيف، وعلى قناة الكأس إكسترا 1 إتشدي بصوت خالد الحدي، والكأس إكسترا 2 إتشدي بصوت هيكل الصغير.

وتُذاع مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية على قناة بي إن سبورتس ماكس 2 بصوت سوار الذهب، وعلى قناة الكأس إكسترا 1 إتشدي بصوت سمير المعيرفي، والكأس إكسترا 2 إتشدي بصوت سمير اليعقوبي.

وتُذاع مباراة البرتغال وغانا على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 بصوت خليل البلوشي، وعلى قناة الكأس إكسترا 1 إتشدي بصوت حسن العيدروس، والكأس إكسترا 2 إتشدي بصوت منتصر الازهري.

وتُذاع مباراة البرازيل وصربيا على قناة بي إن سبورتس ماكس 2 بصوت حفيظ الدراجي، وعلى قناة الكأس إكسترا 1 إتشدي بصوت أحمد الطيب، والكأس إكسترا 2 إتشدي بصوت مشاري القرني.