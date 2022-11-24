موعد مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره المصرى البورسعيدى يوم السبت المقبل، على استاد برج العرب فى دور الـ8 بكأس مصر، وفقا للمواعيد التى أعلنها اتحاد الكرة وستقام المباراة بدون جمهور.

موعد مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر

موعد مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر فى الخامسة مساء السبت المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر

تذاع مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر على قناة أون تايم سبورتس.

الزمالك يجهز برنامج تأهيل خاص لسامسون

حدد الجهاز الفني للزمالك، برنامج تأهيل خاص للبنيني سامسون اكينولا مهاجم الفريق، من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة، بعدما تغيب اللاعب عن فترة الإعداد الماضية.

ووضع الجهاز الفني للزمالك برنامجا تأهيليا لسامسون يتبعه فى الأيام المقبلة لتجهيزه فنيا وبدنيا، لاسيما أنه كان بعيد عن حسابات مواجهة المصري البورسعيدي السبت وهناك اقتراح بالدفع باللاعب حال جاهزيته.

وعاد سامسون إلى القاهرة مساء الثلاثاء، بعدما انهي الأزمة المتعلقة بجواز سفره والتي منعته من العودة الي القاهرة في الموعد المحدد، بعدما حصل علي راحة سلبية مع الفريق.

تجهيز يوسف نبيه وسيف جعفر فى الزمالك

يقوم الجهاز الفني للزمالك حاليا بقيادة روى اجواش بتجهيز الثنائى يوسف نبيه وسيف جعفر من أجل الاستعانة بهما في لقاء الفريق المقبل أمام المصرى في دور الثمانية لبطولة كأس مصر المقرر إقامته بإستاد برج العرب يوم السبت المقبل .

ويقود روى اجواش المدرب العام للزمالك القيادة الفنية للفريق الأبيض في لقاء المصرى بدلا من فيريرا الذى سافر لبلاده من أجل تشييع جنازة نجل زوجته .

ووضع الجهاز المعاون لفيريرا برنامجا تدريبيا خاصا للثنائى الشاب من أجل الاستعانة بهما في اللقاء في ظل النقص العددى الذى يشهده الفريق نظرا لغياب أكثر من لاعب حيث يغيب التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق نظرا لمشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم المقام حاليا بدولة قطر.