شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على تشكيل الجهاز الفنى لمنتخب 2005 يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على تشكيل الجهاز الفنى لمنتخب مصر مواليد 2005 فى شهر يناير المقبل، استعدادا للارتباطات التى تنتظر هذا المنتخب فى المرحلة المقبلة.

كما قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام فتح باب القيد لأندية القسم الرابع وأندية الكرة الشاطئية فى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن مباريات دور الـ8 المؤجلة لبطولة كأس مصر موسم 2021 - 2022 ستقام بدون حضور جماهيرى.

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ8 المؤجلة لبطولة كأس مصر لموسم 2022/2021 على النحو التالى:

السبت 26 نوفمبر 2022

الزمالك مع المصرى باستاد برج العرب فى الخامسة مساءً.

الأحد 27 نوفمبر 2022

الأهلي مع المقاولون العرب باستاد السلام فى الخامسة مساءً.