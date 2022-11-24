شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والمقاولون بكأس مصر والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لمواجهة نظيره المقاولون العرب فى الخامسة مساء الأحد المقبل على استاد الأهلى والسلام فى ربع نهائى النسخة الماضية من كأس مصر.

ويواصل فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تدريباته اليومية على ملعب التتش استعداداً لمواجهة المقاولون، ويرغب الجهاز الفنى فى مواصلة الانتصارات خلال هذه المباراة بعدما حقق 6 انتصارات رسمية تحت قيادة كولر على الصعيدين المحلى والأفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والمقاولون

تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلى والمقاولون العرب مع وجود أستوديو تحليلى قبل المباراة وبعدها .

وخصص المدير الفنى للأهلى فقرات من تدريبات الفريق الأخيرة لتحسين بعض المهارات لدى لاعبى الفريق، قبل استئناف المنافسات المحلية التى يستعد لها الفريق خلال الفترة المقبلة.

محاضرات خاصة من كولر

ويحرص كولر حاليًا على تحسين مهارات التسديد من خارج منطقة الجزاء وكذلك الكرات الثابتة بجانب الاهتمام بضربات الرأس للمهاجمين وجميع لاعبي الفريق.

ويرغب كولر في تقوية لاعبي الأهلي وتنمية مهاراتهم حتى يستفيد الفريق في النهاية من جميع هذه المهارات خاصة وأنها هامة لحسم الكثير من المباريات.

تقرير طبى نمساوى يُطمئن الأهلى على "ركبة" أيمن أشرف

تلقى الجهاز الفنى للأهلى تطمينات من الخبير النمساوى الذى أشرف على فحوصات خضع لها أيمن أشرف مدافع الفريق مؤخراً لمعرفة سبب الآلام التى شعر بها اللاعب خلال الفترة الماضية فى الركبة .

وأكد الخبير النمساوى للأهلى أن أيمن أشرف لا يعانى من إصابات فى الركبة وأن الأمر لا يتعدى مجرد آلام بسيطة تحتاج للتأهيل عدة أيام فقط .

وأوضح الخبير النمساوى الذى سافر له أيمن أشرف مؤخراً رفقة الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق أن حالة مدافع الأهلى مُطمئنة لذا تم استبعاد فكرة التدخل الجراحي لمواجهة آلام الركبة التى شعر بها اللاعب على مدار الشهور الماضية وشارك بها فترة طويلة.

جلسة خاصة لحسم مشاركة عبد المنعم بـ"القناع"

عقد الجهاز الفني للأهلي جلسة مع نظيره الطبي من أجل تقييم حالة محمد عبد المنعم مدافع الفريق وحسم مسألة مشاركته في مباراة المقاولون العرب الأحد في كأس مصر، ويترقب الحهاز الطبي ونظيره الفني تحّسن حالة مدافع الفريق، خلال التدريبات المقبلة وقدرته على خوض التدريبات والمباريات مُرتدياً "واقي الوجه" دون آلام حتى يتم الإستعانة به في مباراة المقاولون العرب التى ستقام في الدور ربع النهائي للنسخة الماضية من بطولة كأس مصر .

وبدأ محمد عبد المنعم المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.