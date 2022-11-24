شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور ..محمد الننى نموذج الوفاء والولاء فى الجبل الأخضر وقلعة الفلاحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضرب محمد الننى نجم منتخب مصر المحترف فى صفوف أرسنال الإنجليزى مثالا يحتذى به فى الولاء لأسرته بالمحلة و نادى المقاولون العرب الذى كان أحد ناشئيه قبل النحاج فى مسيرته الإحترافية .

حرص محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر، على الحضور لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لزيارة والده وأسرته، في إجازة سريعة بعد ودية منتخب مصر أمام منتخب بلجيكا والتي انتهت بفوز المنتخب بهدفين مقابل هدف.

وخلال زيارته حرص النني على مقابلة والده في المنزل وأيضا استقبال أصدقائه، كما زار شقيقته وزوجها، كما حرص اللاعب للذهاب للأكاديمية النني الخاصة بوالده والتقي ببعض أصدقائه والتقط الصور التذكارية معهم.

كما لبى الننى فى شهر يوليو الماضى دعوة نادى المقاولون لزيارة من لقطاع الناشئين بالنادى، بعد تكريمه الأحد الماضي خلال وجوده مع الفريق الأول.

وأهدى المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادى، هدية تذكارية للننى، كما أهدى محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين هدية للاعب بمناسبة الزيارة.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب محمد الننى تؤكد الولاد لأسرته بالمحلة و للمقاولون العرب فى الصور التالية :

محمد الننى نموذج الوفاء والولاء فى الجبل الأخضر



محمد الننى