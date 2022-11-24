شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير طبى نمساوى يُطمأن الأهلي على "ركبة" أيمن أشرف ويرفض الجراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الجهاز الفني للأهلي تطمينات من الخبير النمساوي الذي أشرف على فحوصات خضع لها أيمن أشرف مدافع الفريق مؤخراً لمعرفة سبب الآلام التى شعر بها اللاعب خلال الفترة الماضية في الركبة .

وأكد الخبير النمساوي للأهلي أن أيمن أشرف لا يعاني من إصابات في الركبة وأن الأمر لا يتعدى مجرد آلام بسيطة تحتاج للتأهيل عدة أيام فقط .

وأوضح الخبير النمساوي الذي سافر له أيمن أشرف مؤخراً رفقة الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق أن حالة مدافع الأهلي مُطمأنة لذا تم إستبعاد فكرة التدخل الجراحي لمواجهة آلام الركبة التى شعر بها اللاعب على مدار الشهور الماضية وشارك بها فترة طويلة.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق أن أيمن أشرف أنهى الفحوصات الطبية اللازمة والتي جاءت جيدة للاطمئنان على برنامجه التأهيلي والعلاجي ، وأشار طبيب الفريق إلى أن أيمن أشرف سيخضع لبرنامج تأهيلي منفرد لمدة أسبوع يبدأ في تنفيذه من أمس الأول ، الثلاثاء، وينتظم بعدها في التدريبات الجماعية للفريق.