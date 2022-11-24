شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بالأهلي لحسم مشاركة محمد عبد المنعم بـ"القناع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الجهاز الفني للأهلي جلسة مع نظيره الطبي من أجل تقييم حالة محمد عبد المنعم مدافع الفريق وحسم مسألة مشاركته في مباراة المقاولون العرب الأحد الماضي في كأس مصر ، ويترقب الحهاز الطبي ونظيره الفني تحّسن حالة مدافع الفريق، خلال التدريبات المقبلة وقدرته على خوض التدريبات والمباريات مُرتدياً "واقي الوجه" دون آلام حتى يتم الإستعانة به في مباراة المقاولون العرب التى ستقام في الدور ربع النهائي للنسخة الماضية من بطولة كأس مصر .

وبدأ محمد عبد المنعم المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وأوضح الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلى أن عبد المنعم، شارك في التدريبات الجماعية بداية من الثلاثاء الماضي مُرتدياً قناع الوجه الطبي، وأشار طبيب الفريق إلى أن عبد المنعم أنهى مرحلة التأهيل والتدريب المنفرد التي خضع لها بعد جراحة الأنف التي أجراها مؤخرا.