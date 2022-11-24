شكرا لقرائتكم خبر عن روي أجواش يدرس مفاتيح المصرى البورسعيدى قبل مواجهة الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص روي أجواش مساعد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، علي دراسة فريق المصري البورسعيدي بشكل جيد قبل المواجهة التي ستجمعهما يوم السبت المقبل، ويقود فيها أجواش الفريق الابيض لغياب فيريرا الذى سافر بلاده لوفاة نجل زوجته.

وقام روي اجواش الذي سيتولي مهمة القيادة الفنية للزمالك برفقة أسامة نبيه، في ظل غياب فيريرا لسفره إلي بلاده لحضور جنازة نجل زوجته، بمشاهدة مواجهات المصري الأخيرة من أجل الوقوف علي نقاط القوة والضعف والعمل علي غلق المساحات واستغلال الثغرات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.