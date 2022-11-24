شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مباريات قوية فى الجولة الـسابعة لمجموعة الصعيد بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم مباريات الجولة السابعة للمجموعة الأولى التي تضم أندية الصعيد بدورى القسم الثانى حيث يخرج الجونة المتصدر برصيد 16 نقطة لمواجهة لافيينا صاحب المركز الثانى برصيد 15 نقطة في مواجهة صعبة للطرفين يسعى الطرفان فيها للخروج بالنقاط المباراة

فأصحاب الأرض يدركون تماما صعوبة اللقاء ويعلمون أن الفوز بها يؤدى لإحتلال صدارة المجموعة للمرة الأولى ، بينما يدخل أبناء الجونة المباراة ولديهم فارق نقطة عن أقرب المنافسين ويعلمون جيدا أن نقطة التعادل ربما تكون مفيدة من أجل تأمين الصدارة .

وتقام 5 مباريات أخرى حيث يستضيف الألومنيوم صاحب المركز الرابع عشر برصيد نقطتين نظيره مركز شباب طامية صاحب المركز الـ9 برصيد 7 نقاط في مباراة صعبة لأصحاب الأرض الساعين نحو تحقيق الفوز الأول في المباراة الثانية لأبوطالب العيسوى المدير الفني للفريق ، كما يلتقى أسمنت أسيوط مع تليفونات بنى سويف .

وفى إطار مباريات نفس المجموعة يستضيف مصر المقاصة نظيره شبان قنا في مواجهة صعبة لأصحاب الأرض أصحاب المركز الخامس برصيد 12 نقطة ويعلم أن الفوز بالثلاث نقاط يدخله المنافسة بشكل قوى ، كما يلتقى المدينة المنورة مع الفيوم .

كما يلتقى كيما أسوان مع بترول أسيوط صاحب المركز الثالث برصيد 14 نقطة ، بينما يحتل أصحاب الأرض المركز السابع برصيد 8 نقاط والذين يعلمون أن أي نتيجة غير الفوز ربما تعنى رحيل الجهاز الفني بالكامل بقيادة على عاشور ، وتختتم مباريات الجولة يوم الجمعة بمباراتى المنيا مع النصر للتعدين ، وديروط وملوى .