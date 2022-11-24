الامارات | أخر تطورات حالة ياسر الشهراني.. بيان رسمي من المنتخب السعودي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر موقع "تويتر" بيانا رسمياً عن أخر تطورات حالة نجم المنتخب السعودي ياسر الشهراني الذي كان قد تعرض إلى إصابة مميته في مباراة السعودية والأرجنتين التي انتهت بنتيجة تاريخية عقب فوز الأخضر السعودي بنتيجة 2-1.

وأكد الحساب الرسمي أن اللاعب ياسر الشهراني أجرى عملية جراحية في غدة البنكرياس بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني، في العاصمة الرياض، في أول خطوات علاجه.

وكان ياسر الشهراني قد ظهر للمرة الأولى عقب إصابته ووجه رسالة إلى الجمهور السعودي ( طالع التفاصيل )

وجاء في بيان المنتخب السعودي صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "أجرى اللاعب ياسر الشهراني، عصر اليوم الأربعاء، عملية جراحية في غدة البنكرياس في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض، بمتابعة من الجهاز الطبي بالمنتخب، وتكللت بالنجاح".

وتعود تفاصيل إصابة الشهراني إلى الدقائق الأخيرة من المباراة أمام الأرجنتين، بعد اصطدامه بزميله حارس مرمى المنتخب السعودي محمد العويس، إثر كرة مشتركة، سقط بعدها ياسر أرضا غارقا في دمائه، بصورة أفزعت الجماهير.

وقدم المدافع المتميز ياسر الشهراني مباراة تاريخية واداء رائع ساهم في تحقيق الفوز التاريخي "للأخضر" على نظيره الأرجنتيني (2-1) في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم قطر 2022.