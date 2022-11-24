شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة البرازيل وصربيا في كأس العالم اليوم الخميس 24_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يبدأ منتخب البرازيل مشواره في كأس العالم قطر 2022، بمواجهة صربيا في دور المجموعات.

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة السابعة بكأس العالم، رفقه كل من سويسرا، وصربيا، والكاميرون.

منتخب البرازيل الذي لم تغب شمسه عن كأس العالم منذ انطلاقها 1930، يعد على رأس قائمة المنتخبات الأبرز لحصد لقب مونديال قطر 2022.

هدف صاحب الرقم القياسي في حصد كأس العالم بـ5 ألقاب هو الـ3 نقاط، في مباراة يراها البعض سهله نسبيًا على رفقاء نيمار دا سيلفا.

على الجانب الآخر يأتي منتخب صربيا وكله أمآل في خطف نقطة، أو تحقيق مفاجآة أمام منتخب البرازيل.

ما هو موعد مباراة البرازيل وصربيا في كأس العالم 2022؟



موعد مباراة البرازيل وصربيا في كأس العالم 2022، الخميس 24 نوفمبر الجاري.

من المُقرر أن تنطلق مباراة البرازيل وصربيا على أرضية ملعب "لوسيل" في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وصربيا في كأس العالم2022؟



ستتولى قنوات بي إن سبورتس القطرية نقل مباراة البرازيل وصربيا في كأس العالم، حيث إنها الناقل في الشرق الأوسط لمباريات المونديال.

مباراة البرازيل وصربيا ستنقل أيضًا على قناة "الكأس إكستر 1" المشفرة، بعد حصولها على حقوق نقل المونديال.

كما يمكنك متابعة مباراة البرازيل وصربيا في كأس العالم على البث المباشر من خلال الإنترنت عبر تطبيق "تود" الخاص بقنوات بي إن سبورتس.

التشكيل المتوقع لمباراة البرازيل وصربيا في كأس العالم 2022؟



يتمتع منتخب البرازيل بقائمة لاعبين على مستوى عالٍ، مما يمنح المدرب تيتي أريحية في وضع التشكيلة لمباراة صربيا، مع بعض الحيرة لكثرة العناصر المميزة لديه.

يعتمد تيتي على خطة 4-3-3 في تشكيلته وهو ما سيجريه في تشكيلة مباراة صربيا.

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: دانيلو - ماركينيوس - تياجو سيلفا - أليكس ساندرو.

في الوسط: لوكاس باكيتا - كاسيميرو - فريد.

في الهجوم: رافينيا - ريتشارليسون – نيمار.

تشكيلة صربيا المتوقعة لمباراة البرازيل



ومن المتوقع أن تأتي تشكيلة منتخب صربيا بقيادة مدربه دراجان ستويكوفيتش على النحو التالي: 3-4-1-2

حراسة المرمى: فانيا ميلينكوفيتش سافيتش.

في الدفاع: ستراهينيا بافلوفيتش - ستيفان ميتروفيتش - نيكولا ميلينكوفيتش.

في الوسط: أندريجا زيفكوفيتش - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - نيمانيا جوديل - فيليب كوستيتش.0

محور هجوم: دوشان تاديتش.

في الهجوم: دوشان فلاهوفيتش - لوكا يوفيتش.