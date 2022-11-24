شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية في كأس العالم اليوم الخميس 24_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تستضيف قطر كأس العالم 2022 في الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر، حيث تلعب أوروجوا وكوريا الجنوبية ضمن منافسات المجموعة الثامنة، التي تضم كذلك منتخبي البرتغال وغانا.

وتسعى أوروجواي للظهور بمستوى مميز خلال مونديال 2022، لا سيما أن هذه النسخة ستكون الأخيرة للثنائي لويس سواريز وإدينسون كافاني، اللذين يأملان في ختام مسيرتهما بأفضل طريقة ممكنة.

وسبق لسواريز أن شارك في 3 نسخ سابقة من كأس العالم، أولاها في 2010 عندما وصل إلى الدور نصف النهائي مع بلاده قبل الخسارة أمام هولندا، ومن ثم اللعب على المركز الثالث الذي خسره لحساب ألمانيا، ونفس الأمر ينطبق على كافاني الذي تمكن من تسجيل 5 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

لكن رغم الإمكانات التي تمتع بها الثنائي وقيادتهما لمنتخب بلادهم في الثلاث نسخ الأخيرة معًا، فإنه من المتوقع أن يلعب عامل السن دورًا في جلوس أحدهما على دكة البدلاء، مع الدفع بالعناصر الجديدة مثل داروين نونيز مهاجم ليفربول صاحب الـ23 سنة.

في المقابل، تسعى كوريا الجنوبية لاستعادة أمجاد الماضي، عندما وصلت إلى الدور نصف النهائي عام 2002، لكن مهمة المنتخب الآسيوي لن تكون سهلة هذه المرة، فهو يصطدم بمنتخبين قويين في هذه المجموعة، وهما أوروجواي والبرتغال.

موعد مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2022



من المقرر إقامة مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2022، مساء الخميس 23 نوفمبر، الساعة الخامسة بتوقيت الإمارات وعمان، الرابعة بتوقيت قطر والكويت والسعودية والبحرين، الثالثة بتوقيت فلسطين ومصر ولبنان، الثانية بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، الواحدة بتوقيت إنجلترا والتوقيت العالمي "جرينتش".

ويحتضن ملعب المدينة التعليمية مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية، وستكون هي المواجهة الرابعة عشرة ضمن منافسات كأس العالم 2022، والثانية التي يحتضنها هذا الملعب، بعدما أقيمت عليه مباراة الدنمارك وتونس يوم الثلاثاء.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2022؟



من المقرر أن تُنقل فعاليات اللقاء المرتقب بين أوروجواي وكوريا الجنوبية في مستهل مشوارهما بكأس العالم 2022 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الحاصلة على حقوق بث مباريات مونديال قطر في إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك من خلال قناة بي إن سبورتس ماكس 1 بصوت المعلق سوار الذهب.

كما ستنقل المباراة على قناة الكأس إكسترا 1 إتش دي، بصوت المعلق سمير المعيرفي، وعلى قناة الكأس إكسترا 2 إتش دي بصوت المعلق سمير اليعقوبي، كما يمكن متابعة المباراة كذلك على تطبيق "تود" ضمن خدمة البث المباشر لبي إن سبورتس.

التشكيل المتوقع لمنتخب أوروجواي ضد كوريا الجنوبية في كأس العالم 2022



في مشاركتهم الأخيرة في عام 2018، تأهل منتخب أوروجواي إلى ربع النهائي وخسر من فرنسا، لذا يطمج المدرب دييجو ألونسو ورجاله لتحسين الصورة والوصول لمرحلة أعلى هذه المرة.

ومن المتوقع أن يعتمد دييجو ألونسو على التشكيل الآتي ضد كوريا الجنوبية:

حراسة المرمى: فرناندو موسليرا.

خط الدفاع: دييجو جودين، ماتياس فينا، ماتياس أوليفيرا، خوسيه خيمينيز.

خط الوسط: رودريجو بنتانكور، لوكاس توريرا، فيديريكو فالفيردي، ماتياس فيتشينو.

خط الهجوم: لويس سواريز، داروين نونيز.

لويس سواريز في منتخب أوروجواي

التشكيل المتوقع لمنتخب كوريا الجنوبية ضد أوروجواي في كأس العالم 2022



في عام 2018، ودع المنتخب الكوري المنافسة مبكرًا بعد الخروج من دور المجموعات، وبالتالي فإن الهدف هذه المرة بات الوصول إلى الأدوار الإقصائية، ولم لا معادلة أفضل إنجاز له بالوصول للمربع الذهبي.

ويفضل المنتخب الكوري اللعب برباعي في خط الدفاع، حيث سيتولى كيم يونج جوون مسؤولية تنظيم الدفاع لأنه أحد أكثر اللاعبين خبرة مع ما يقرب من 100 مباراة دولية، فيما يتمتع المنتخب الشمشون بخط وسط مميز يضم لاعبين من أصحاب الخبرة والشباب وعلى رأسهم هيونج مين سون نجم توتنهام.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب باولو بينتو على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: كيم سيونج جو.

خط الدفاع: كيم مين جاي، كيم جين سو، هونج تشول، كيم موون هوان.

خط الوسط: جونج وو يونج، بايك سيونج هو، سون جون هو، كوون تشانج هوون.

خط الهجوم: سون هيونج مين، هوانج يوي جو.