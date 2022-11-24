شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة الكاميرون وسويسرا فى كأس العالم اليوم الخميس 24_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت منافسات كأس العالم 2022 يوم الأحد الماضي بالمباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور، وتستمر منافسات هذه النسخة حتى 18 ديسمبر المقبل.

من المقرر إقامة مباراة سويسرا والكاميرون، مساء اليوم الخميس 24 نوفمبر، في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت الإمارات وعمان، الواحدة بتوقيت السعودية وقطر والبحرين والكويت، الثانية عشرة ظهرا بتوقيت مصر وفلسطين ولبنان، الحادية عشرة صباحًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، العاشرة بتوقيت إنجلترا والتوقيت العالمي "جرينتش".

ومن المقرر أن يحتضن ملعب استاد "الجنوب" الخاص بنادي الوكرة فعاليات اللقاء المرتقب بين منتخب الكاميرون ونظيره سويسرا في أولى جولات دور المجموعات لمسابقة كأس العالم 2022.



من المقرر أن تُنقل فعاليات اللقاء المرتقب بين سويسرا والكاميرون في مستهل كأس العالم 2022 على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات مونديال قطر في إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك من خلال قناة "بي إن سبورتس ماكس 1" بصوت يوسف سيف.

كما ستُنقل المباراة على قناة "الكأس إكسترا 1 إتش دي"، بصوت المعلق خالد الحدي، وعلى قناة "الكأس إكسترا 2 إتش دي" بصوت المعلق هيكل الصغير، كما يمكن متابعة المباراة كذلك على تطبيق "تود" ضمن خدمة البث المباشر لبي إن سبورتس.



بعد كأس الأمم الأوروبية الأخيرة، والتي وصل فيها البلد الجبلي الصغير إلى الدور ربع النهائي، خلف مراد ياكين مواطنه فلاديمير بيتكوفيتش على رأس الجهاز الفني لسويسرا، وهو مدرب يعتمد اللعب المباشر أكثر من سلفه.

ومن المتوقع أن يعتمد ياكين على التشكيل الآتي ضد الكاميرون:

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: ريكاردو رودريجيز، مانويل أكانجي، فابيان ريدر، إيراي كوميرت.

خط الوسط: نيكو إلفيدي، دينيس زكريا، جرانيت تشاكا.

خط الهجوم: شيردان شاكيري، بريل إمبولو، كريستيان فاسناخت.

التشكيل المتوقع لمنتخب الكاميرون ضد سويسرا في كأس العالم 2022:

يمتلك ريجوبيرت سونغ العديد من الأسماء المميزة التي بإمكانها مباغتة المنتخب السويسري، ما يمنحه القدرة للفوز عليه.

ومن المتوقع أن يدخل منتخب الكاميرون بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: جان شارل كاستيليتو، جيروم أونجوين، أوليفييه مبايزو، إنزو إيبوسي.

خط الوسط: مارتين هونجدا، صامويل جويت، أندريه فرانك زامبو أنجويسا، بيير كوندي.

خط الهجوم: إيريك ماكسيم تشوبو موتينج، فينسنت أبو بكر.